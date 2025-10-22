DAX24.158 -0,7%Est505.639 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,61 -5,7%Nas22.783 -0,7%Bitcoin93.422 -0,2%Euro1,1615 +0,1%Öl62,73 +1,7%Gold4.040 -2,1%
Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Nachmittag gesucht

22.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Tesco gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Tesco-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 4,48 GBP nach oben.

Die Tesco-Aktie konnte um 15:52 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 4,48 GBP. Bei 4,48 GBP markierte die Tesco-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,44 GBP. Von der Tesco-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.228.817 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 4,56 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,76 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2025 Kursverluste bis auf 3,10 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 44,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,140 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,144 GBP. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 4,40 GBP je Tesco-Aktie aus.

Am 16.04.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Tesco veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 14.04.2027.

Experten taxieren den Tesco-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,282 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

