Kurs der Tesco

Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco zeigt sich am Mittag gestärkt

22.10.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Tesco zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Tesco-Aktie im London-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 4,44 GBP zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesco PLC
5,10 EUR -0,05 EUR -0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im London-Handel gewannen die Tesco-Papiere um 11:48 Uhr 0,4 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tesco-Aktie bei 4,45 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,44 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.119.275 Tesco-Aktien.

Am 04.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 4,56 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesco-Aktie. Am 11.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,10 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,144 GBP. Im Vorjahr hatte Tesco 0,140 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 4,40 GBP.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Tesco am 16.04.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 14.04.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Tesco.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,282 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

DatumRatingAnalyst
12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
