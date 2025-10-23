Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Tesco

Tesco im Fokus

Die Aktie von Tesco gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tesco-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,4 Prozent auf 4,47 GBP ab.

Um 09:06 Uhr rutschte die Tesco-Aktie in der London-Sitzung um 0,4 Prozent auf 4,47 GBP ab. Im Tief verlor die Tesco-Aktie bis auf 4,46 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,49 GBP. Bisher wurden via London 199.249 Tesco-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 4,56 GBP erreichte der Titel am 04.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,03 Prozent könnte die Tesco-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,10 GBP. Dieser Wert wurde am 11.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesco-Aktie 43,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Tesco-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,144 GBP belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Tesco-Aktie wird bei 4,40 GBP angegeben.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.04.2026 erfolgen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Tesco möglicherweise am 14.04.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesco-Aktie in Höhe von 0,282 GBP im Jahr 2026 aus.

