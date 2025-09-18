Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Montagmittag gefragt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Tesco zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Tesco zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,1 Prozent auf 4,35 GBP.

Die Tesco-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:47 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 4,35 GBP. In der Spitze legte die Tesco-Aktie bis auf 4,36 GBP zu. Mit einem Wert von 4,35 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 845.140 Tesco-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,45 GBP erreichte der Titel am 09.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 3,10 GBP fiel das Papier am 11.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 28,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Tesco seine Aktionäre 2025 mit 0,140 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,142 GBP je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesco-Aktie bei 4,40 GBP.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Tesco am 02.10.2025 vorlegen. Tesco dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 07.10.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesco im Jahr 2026 0,277 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie

Lektionen aus Verlusten: Wie Warren Buffett Fehlinvestitionen zur Weiterentwicklung nutzt

FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividende können sich Tesco-Anleger freuen

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 gibt nachmittags nach