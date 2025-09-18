Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Montagmittag gefragt
Die Aktie von Tesco zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Tesco zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,1 Prozent auf 4,35 GBP.
Werte in diesem Artikel
Die Tesco-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:47 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 4,35 GBP. In der Spitze legte die Tesco-Aktie bis auf 4,36 GBP zu. Mit einem Wert von 4,35 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 845.140 Tesco-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 4,45 GBP erreichte der Titel am 09.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 3,10 GBP fiel das Papier am 11.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 28,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem Tesco seine Aktionäre 2025 mit 0,140 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,142 GBP je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesco-Aktie bei 4,40 GBP.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Tesco am 02.10.2025 vorlegen. Tesco dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 07.10.2026 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Tesco im Jahr 2026 0,277 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie
Lektionen aus Verlusten: Wie Warren Buffett Fehlinvestitionen zur Weiterentwicklung nutzt
FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividende können sich Tesco-Anleger freuen
Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesco
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesco
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com
Nachrichten zu Tesco PLC
Analysen zu Tesco PLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2022
|Tesco Buy
|UBS AG
|17.06.2022
|Tesco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2022
|Tesco Buy
|UBS AG
|17.06.2022
|Tesco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesco PLC nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen