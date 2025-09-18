Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Freitagnachmittag mit Kursplus
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Tesco. Zuletzt stieg die Tesco-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 4,37 GBP.
Werte in diesem Artikel
Die Tesco-Aktie stieg im London-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 4,37 GBP. Im Tageshoch stieg die Tesco-Aktie bis auf 4,38 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,32 GBP. Zuletzt wechselten via London 7.226.859 Tesco-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,45 GBP. Dieser Kurs wurde am 09.09.2025 erreicht. Gewinne von 1,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (3,10 GBP). Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 40,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 0,140 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,141 GBP je Tesco-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 4,40 GBP je Tesco-Aktie an.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Tesco am 02.10.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 07.10.2026 dürfte Tesco die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesco einen Gewinn von 0,276 GBP je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
12.06.2025
Tesco Buy
Jefferies & Company Inc.
17.06.2022
Tesco Buy
UBS AG
17.06.2022
Tesco Overweight
JP Morgan Chase & Co.
