Heute im Fokus
DAX verabschiedet sich etwas schwächer ins Wochenende -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- Infineon, D--Wave Quantum, Plug Power, AMD, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Vortagesrally findet keine Fortsetzung: DAX am Verfallstag wankelmütig
Blick auf Tesco-Kurs

Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Freitagnachmittag mit Kursplus

19.09.25 16:10 Uhr

19.09.25 16:10 Uhr
Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Freitagnachmittag mit Kursplus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Tesco. Zuletzt stieg die Tesco-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 4,37 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesco PLC
5,00 EUR -0,10 EUR -1,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Tesco-Aktie stieg im London-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 4,37 GBP. Im Tageshoch stieg die Tesco-Aktie bis auf 4,38 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,32 GBP. Zuletzt wechselten via London 7.226.859 Tesco-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,45 GBP. Dieser Kurs wurde am 09.09.2025 erreicht. Gewinne von 1,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (3,10 GBP). Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 40,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,140 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,141 GBP je Tesco-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 4,40 GBP je Tesco-Aktie an.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Tesco am 02.10.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 07.10.2026 dürfte Tesco die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesco einen Gewinn von 0,276 GBP je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie

Lektionen aus Verlusten: Wie Warren Buffett Fehlinvestitionen zur Weiterentwicklung nutzt

FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividende können sich Tesco-Anleger freuen

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 gibt nachmittags nach

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Analysen zu Tesco PLC

DatumRatingAnalyst
12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

