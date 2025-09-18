Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger schicken Tesco am Montagvormittag auf rotes Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Tesco. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,2 Prozent auf 4,34 GBP.

Um 09:07 Uhr rutschte die Tesco-Aktie in der London-Sitzung um 0,2 Prozent auf 4,34 GBP ab. In der Spitze büßte die Tesco-Aktie bis auf 4,34 GBP ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,35 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 103.806 Tesco-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,45 GBP. Dieser Kurs wurde am 09.09.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesco-Aktie mit einem Kursplus von 2,51 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 3,10 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,50 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,142 GBP. Im Vorjahr erhielten Tesco-Aktionäre 0,140 GBP je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 4,40 GBP je Tesco-Aktie aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Tesco am 02.10.2025 vorlegen. Am 07.10.2026 wird Tesco schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,277 GBP je Aktie belaufen.

