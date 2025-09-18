Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger schicken Tesco am Montagvormittag auf rotes Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Tesco. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,2 Prozent auf 4,34 GBP.
Um 09:07 Uhr rutschte die Tesco-Aktie in der London-Sitzung um 0,2 Prozent auf 4,34 GBP ab. In der Spitze büßte die Tesco-Aktie bis auf 4,34 GBP ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,35 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 103.806 Tesco-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,45 GBP. Dieser Kurs wurde am 09.09.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesco-Aktie mit einem Kursplus von 2,51 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 3,10 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,50 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,142 GBP. Im Vorjahr erhielten Tesco-Aktionäre 0,140 GBP je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 4,40 GBP je Tesco-Aktie aus.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Tesco am 02.10.2025 vorlegen. Am 07.10.2026 wird Tesco schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,277 GBP je Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2022
|Tesco Buy
|UBS AG
|17.06.2022
|Tesco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
