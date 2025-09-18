DAX23.475 -0,7%ESt505.438 -0,4%Top 10 Crypto15,50 -3,1%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin95.760 -2,5%Euro1,1768 +0,2%Öl66,73 +0,1%Gold3.724 +1,1%
DAX mit Verlusten -- Pfizer plant wohl Millardenübernahme von Metsera -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Diginex, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Samsung im Fokus
Blick auf Aktienkurs

Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger schicken Tesco am Montagvormittag auf rotes Terrain

22.09.25 09:29 Uhr

22.09.25 09:29 Uhr
Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger schicken Tesco am Montagvormittag auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Tesco. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,2 Prozent auf 4,34 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesco PLC
4,98 EUR -0,02 EUR -0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:07 Uhr rutschte die Tesco-Aktie in der London-Sitzung um 0,2 Prozent auf 4,34 GBP ab. In der Spitze büßte die Tesco-Aktie bis auf 4,34 GBP ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,35 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 103.806 Tesco-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,45 GBP. Dieser Kurs wurde am 09.09.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesco-Aktie mit einem Kursplus von 2,51 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 3,10 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,50 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,142 GBP. Im Vorjahr erhielten Tesco-Aktionäre 0,140 GBP je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 4,40 GBP je Tesco-Aktie aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Tesco am 02.10.2025 vorlegen. Am 07.10.2026 wird Tesco schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,277 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Tesco PLC

Analysen zu Tesco PLC

DatumRatingAnalyst
12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
