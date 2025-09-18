Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Montagnachmittag nahezu unverändert

Blick auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Tesco. Mit einem Wert von 4,35 GBP bewegte sich die Tesco-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Bei der Tesco-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 4,35 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tesco-Aktie bisher bei 4,37 GBP. In der Spitze fiel die Tesco-Aktie bis auf 4,34 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,35 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1.983.220 Tesco-Aktien.

Bei 4,45 GBP markierte der Titel am 09.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesco-Aktie. Am 11.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,10 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesco-Aktie 40,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Tesco seine Aktionäre 2025 mit 0,140 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,142 GBP je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesco-Aktie bei 4,40 GBP.

Die Tesco-Bilanz für Q2 2026 wird am 02.10.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 07.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Tesco-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,277 GBP fest.

