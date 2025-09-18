DAX23.471 -0,7%ESt505.430 -0,5%Top 10 Crypto15,60 -2,5%Dow46.302 ±-0,0%Nas22.692 +0,3%Bitcoin96.077 -2,2%Euro1,1766 +0,2%Öl66,35 -0,5%Gold3.720 +1,0%
DAX fällt -- Wall Street im Minus -- Pfizer plant Metsera-Übernahme -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Palantir, Diginex, Rheinmetall, Quantenaktien im Fokus
BYD-Aktie unter Druck: Hat Buffetts Berkshire Hathaway nun endgültig verkauft?
Carmignac Sécurité: Flexibilität und Stabilität im europäischen Rentenmarkt
Blick auf Aktienkurs

Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Montagnachmittag nahezu unverändert

22.09.25 16:11 Uhr
Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Montagnachmittag nahezu unverändert

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Tesco. Mit einem Wert von 4,35 GBP bewegte sich die Tesco-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Bei der Tesco-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 4,35 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tesco-Aktie bisher bei 4,37 GBP. In der Spitze fiel die Tesco-Aktie bis auf 4,34 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,35 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1.983.220 Tesco-Aktien.

Bei 4,45 GBP markierte der Titel am 09.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesco-Aktie. Am 11.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,10 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesco-Aktie 40,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Tesco seine Aktionäre 2025 mit 0,140 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,142 GBP je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesco-Aktie bei 4,40 GBP.

Die Tesco-Bilanz für Q2 2026 wird am 02.10.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 07.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Tesco-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,277 GBP fest.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Tesco PLC

DatumRatingAnalyst
12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
