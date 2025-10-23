DAX24.184 +0,1%Est505.665 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,97 +0,4%Nas22.886 +0,6%Bitcoin94.266 +1,6%Euro1,1615 ±0,0%Öl65,57 +1,9%Gold4.145 +1,3%
Kursentwicklung im Fokus

Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

23.10.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tesco. Die Aktionäre schickten das Papier von Tesco nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 4,44 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesco PLC
5,20 EUR 0,10 EUR 1,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Tesco-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:53 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 4,44 GBP. Bei 4,43 GBP markierte die Tesco-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,49 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 4.416.877 Tesco-Aktien.

Am 04.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,56 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,66 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2025 bei 3,10 GBP. Abschläge von 30,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Tesco seine Aktionäre 2025 mit 0,140 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,144 GBP je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 4,40 GBP je Tesco-Aktie aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 16.04.2026 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 14.04.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,282 GBP je Tesco-Aktie.

Redaktion finanzen.net

