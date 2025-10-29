DAX24.259 -0,1%Est505.729 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,40 +2,6%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.263 +0,3%Euro1,1636 -0,1%Öl64,75 +0,5%Gold4.020 +2,0%
Blick auf Tesco-Kurs

Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Mittwochmittag im Minusbereich

29.10.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Tesco gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tesco-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 4,57 GBP abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesco PLC
5,20 EUR -0,05 EUR -0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Tesco-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,5 Prozent auf 4,57 GBP ab. Das bisherige Tagestief markierte Tesco-Aktie bei 4,53 GBP. Bei 4,58 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wechselten via London 901.970 Tesco-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,61 GBP. Dieser Kurs wurde am 28.10.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,99 Prozent. Bei 3,10 GBP erreichte der Anteilsschein am 11.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesco-Aktie 32,07 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Tesco-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,140 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,144 GBP belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 4,40 GBP für die Tesco-Aktie.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Tesco wird am 16.04.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 14.04.2027.

Den erwarteten Gewinn je Tesco-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,282 GBP fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

Nachrichten zu Tesco PLC

DatumMeistgelesen
Analysen zu Tesco PLC

DatumRatingAnalyst
12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
