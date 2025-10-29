Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Mittwochnachmittag schwächer

So entwickelt sich Tesco

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tesco. Zuletzt fiel die Tesco-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 4,56 GBP ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesco nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,6 Prozent auf 4,56 GBP. Die Abwärtsbewegung der Tesco-Aktie ging bis auf 4,53 GBP. Mit einem Wert von 4,58 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via London 2.611.999 Tesco-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,61 GBP. Dieser Kurs wurde am 28.10.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesco-Aktie somit 1,11 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (3,10 GBP). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,144 GBP, nach 0,140 GBP im Jahr 2025. Analysten bewerten die Tesco-Aktie im Durchschnitt mit 4,40 GBP.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Tesco wird am 16.04.2026 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 14.04.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Tesco-Gewinn in Höhe von 0,282 GBP je Aktie aus.

