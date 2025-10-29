Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Mittwochvormittag im Minusbereich

Tesco im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Tesco. Die Tesco-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,6 Prozent auf 4,56 GBP ab.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der London-Sitzung 0,6 Prozent auf 4,56 GBP. Die größten Abgaben verzeichnete die Tesco-Aktie bis auf 4,56 GBP. Bei 4,58 GBP eröffnete der Anteilsschein. Von der Tesco-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 143.078 Stück gehandelt.

Bei 4,61 GBP erreichte der Titel am 28.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 1,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,10 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 32,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Tesco-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,144 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 4,40 GBP je Tesco-Aktie an.

Tesco wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 16.04.2026 vorlegen. Tesco dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 14.04.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Tesco-Gewinn in Höhe von 0,282 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie

Lektionen aus Verlusten: Wie Warren Buffett Fehlinvestitionen zur Weiterentwicklung nutzt

FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividende können sich Tesco-Anleger freuen

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 gibt nachmittags nach