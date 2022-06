Tesla Aktie News: Tesla am Mittwochmittag billiger

Aktien in diesem Artikel Tesla 705,20 EUR

0,03% Charts

News

Analysen

Um 01.06.2022 12:22:00 Uhr fiel die Tesla-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 698,60 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Tesla-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 694,90 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 708,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 17.573 Tesla-Aktien den Besitzer.

Bei 1.080,00 EUR markierte der Titel am 04.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 35,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.06.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 473,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 47,66 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 850,00 USD für die Tesla-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 20.04.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,22 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 80,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18.756,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10.389,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Tesla am 25.07.2022 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 16,19 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Schwachstelle Bluetooth: So lassen sich Teslas knacken

Wie Experten die Tesla-Aktie im Mai einstuften

Blaupause? So lief es für die Amazon-Aktie nach den vergangenen Aktiensplits

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com