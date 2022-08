Tesla Aktie News: Anleger schicken Tesla am Montagvormittag ins Plus

Aktien in diesem Artikel Tesla 866,50 EUR

Um 01.08.2022 09:22:00 Uhr stieg die Tesla-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 864,20 EUR. Die Tesla-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 869,20 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 869,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.087 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 1.080,00 EUR erreichte der Titel am 04.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 19,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 556,30 EUR fiel das Papier am 31.07.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 845,42 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 20.07.2022. Es stand ein EPS von 2,27 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tesla noch ein Gewinn pro Aktie von 1,45 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 16.934,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.958,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 19.10.2022 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 12,28 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

