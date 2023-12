Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla verliert am Freitagnachmittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 235,38 USD.

Die Aktie verlor um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 2,0 Prozent auf 235,38 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Tesla-Aktie bis auf 231,90 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 233,10 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 28.672.585 Tesla-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 299,29 USD erreichte der Titel am 20.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesla-Aktie derzeit noch 27,15 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.01.2023 bei 101,82 USD. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 131,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 225,11 USD an.

Am 18.10.2023 hat Tesla die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,05 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23.350,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.454,00 USD in den Büchern standen.

Tesla dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 24.01.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 3,07 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Bedrohung für Schwedens Arbeitsmodell: Tesla geht gerichtlich gegen Streiks vor

Börse New York: NASDAQ 100 zeigt sich leichter

Schwache Performance in New York: S&P 500 notiert im Minus