Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 4,0 Prozent auf 387,82 USD ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die Tesla-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 4,0 Prozent auf 387,82 USD. Die Abwärtsbewegung der Tesla-Aktie ging bis auf 373,50 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 390,20 USD. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.279.052 Stück gehandelt.

Am 19.12.2024 markierte das Papier bei 488,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 25,96 Prozent zulegen. Am 23.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 138,82 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 64,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Tesla-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 239,88 USD.

Am 23.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,58 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,85 Prozent auf 25,18 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23,35 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Tesla am 22.01.2025 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesla im Jahr 2024 2,42 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

