Tesla Aktie News: Tesla am Dienstagmittag auf grünem Terrain

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,2 Prozent auf 861,20 EUR zu. Die Tesla-Aktie zog in der Spitze bis auf 864,00 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 858,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 16.146 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1.080,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.11.2021 erreicht. Mit einem Zuwachs von 20,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.05.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 446,05 EUR. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 93,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 865,00 USD an.

Tesla gewährte am 20.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,22 USD. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,93 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 80,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18.756,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10.389,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Tesla am 27.07.2022 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 16,10 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Musk schnappt sich Twitter: Kommt mit "X Holdings" jetzt die Muttergesellschaft von Tesla, SpaceX, Twitter & Co.?

Was Analysten von der Tesla-Aktie erwarten

Netflix-Aktie, NVIDIA-Aktie, Tesla-Aktie, Amazon-Aktie & Co im Fokus: Das sind die Ausblicke und Bilanzen der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

