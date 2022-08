Tesla Aktie News: Tesla am Mittwochnachmittag gesucht

Aktien in diesem Artikel Tesla 901,80 EUR

0,69% Charts

News

Analysen

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 906,60 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tesla-Aktie bisher bei 912,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 885,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 19.237 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 04.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1.080,00 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 16,06 Prozent niedriger. Am 18.08.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 562,90 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesla-Aktie 61,06 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Tesla-Aktie im Durchschnitt mit 845,42 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tesla am 20.07.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,27 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,45 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Tesla mit einem Umsatz von insgesamt 16.934,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.958,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 41,61 Prozent gesteigert.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Tesla wird am 19.10.2022 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesla im Jahr 2022 12,30 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Twitter-Aktie etwas höher: Greenlight wettet auf Musk-Niederlage und steigt bei Twitter ein

Droht das Huawei-Schicksal? Darum könnte für Tesla in China eine schwere Zeit anbrechen

Trading Idee: Tesla - Weiterer Hochlauf?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images