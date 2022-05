Tesla Aktie News: Tesla gewinnt am Donnerstagmittag kräftig

Aktien in diesem Artikel Tesla 888,50 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 05.05.2022 12:22:00 Uhr 5,0 Prozent auf 886,50 EUR. Die Tesla-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 891,10 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 887,90 EUR. Der Tagesumsatz der Tesla-Aktie belief sich zuletzt auf 14.090 Aktien.

Bei einem Wert von 1.080,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2021). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,92 Prozent. Am 20.05.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 446,05 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesla-Aktie derzeit noch 98,74 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 865,00 USD an.

Tesla ließ sich am 20.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Tesla hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,93 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 18.756,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 80,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tesla einen Umsatz von 10.389,00 USD eingefahren.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2022 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 16,10 USD in den Büchern stehen haben wird.

