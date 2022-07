Tesla Aktie News: Tesla legt am Mittag zu

Aktien in diesem Artikel Tesla 658,10 EUR

1,78% Charts

News

Analysen

Die Tesla-Aktie notierte im XETRA-Handel um 05.07.2022 12:22:00 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 658,30 EUR. Die Tesla-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 662,10 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 653,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 13.779 Tesla-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1.080,00 EUR erreichte der Titel am 04.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 39,05 Prozent niedriger. Bei 523,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.07.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesla-Aktie 25,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Tesla-Aktie im Durchschnitt mit 847,50 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 20.04.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,93 USD erwirtschaftet worden. Tesla hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18.756,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 80,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10.389,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Tesla am 20.07.2022 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 24.07.2023.

In der Tesla-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 11,58 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Wertvollste Unternehmen: Saudi Aramco stößt Apple im ersten Halbjahr vom Thron

BYD-Aktie: Tesla-Konkurrent BYD investiert in Halbleiterhersteller

"Dr. Doom" Nouriel Roubini warnt vor nahender Rezession - Aktienmarkt könnte um 50 Prozent einbrechen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: Lukas Gojda / Shutterstock