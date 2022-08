Tesla Aktie News: Tesla am Freitagmittag gesucht

Aktien in diesem Artikel Tesla 897,80 EUR

-0,58% Charts

News

Analysen

Im XETRA-Handel gewannen die Tesla-Papiere um 12:22 Uhr 0,5 Prozent. Bei 914,90 EUR markierte die Tesla-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 911,00 EUR. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14.501 Stück gehandelt.

Am 04.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1.080,00 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 16,48 Prozent zulegen. Am 18.08.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 562,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 60,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesla-Aktie bei 845,42 USD.

Am 20.07.2022 äußerte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,27 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 1,45 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 41,61 Prozent auf 16.934,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.958,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Tesla wird am 19.10.2022 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2022 12,30 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Tesla will in Berlin 3.000 Fahrzeuge pro Woche bauen

Unabhängig von Twitter-Kauf: Investoren glauben, dass Musk weiter Tesla-Aktien verkaufen könnte

Twitter-Aktie etwas höher: Greenlight wettet auf Musk-Niederlage und steigt bei Twitter ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: John Keeble/Getty Images