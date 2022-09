Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Montagvormittag schwächer

Aktien in diesem Artikel Tesla 269,60 EUR

-0,70% Charts

News

Analysen

Die Tesla-Aktie notierte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 273,55 EUR. In der Spitze büßte die Tesla-Aktie bis auf 272,30 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 274,10 EUR. Zuletzt wechselten 1.415 Tesla-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 360,00 EUR erreichte der Titel am 04.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.05.2022 bei 193,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Tesla-Aktie wird bei 740,42 USD angegeben.

Tesla gewährte am 20.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,76 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 41,61 Prozent auf 16.934,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.958,00 USD in den Büchern gestanden.

Tesla dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 19.10.2022 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 3,97 USD je Tesla-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Tesla-Aktie: PG&E- und SCE-Kunden können mit Tesla Powerwalls Geld verdienen

Experten sehen bei Tesla-Aktie Potenzial

Tesla auf dem Weg zum Mainstream? Immer mehr Deutsche wollen laut Studie E-Autos kaufen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com