Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag verlustreich

Die Aktie von Tesla gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Tesla gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 173,33 USD abwärts.

Die Tesla-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:51 Uhr um 1,0 Prozent auf 173,33 USD ab. Der Kurs der Tesla-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 173,14 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 174,44 USD. Der Tagesumsatz der Tesla-Aktie belief sich zuletzt auf 1.924.930 Aktien.

Am 20.07.2023 markierte das Papier bei 299,29 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 72,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie. Bei einem Wert von 138,82 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.

Tesla-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Analysten bewerten die Tesla-Aktie im Durchschnitt mit 170,11 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 23.04.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,37 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tesla in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,69 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 21,30 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 23,33 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 17.07.2024 vorlegen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 2,43 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

