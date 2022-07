Tesla Aktie News: Tesla gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Aktien in diesem Artikel Tesla 674,20 EUR

Die Tesla-Aktie konnte um 06.07.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,9 Prozent auf 681,20 EUR. Die Tesla-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 689,20 EUR. Bei 676,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 30.303 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 04.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1.080,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 523,80 EUR. Dieser Wert wurde am 09.07.2021 erreicht. Mit einem Kursverlust von 30,05 Prozent würde die Tesla-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Tesla-Aktie wird bei 846,67 USD angegeben.

Am 20.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,22 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,93 USD je Aktie erzielt worden. Tesla hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18.756,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 80,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10.389,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Tesla-Bilanz für Q2 2022 wird am 20.07.2022 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 24.07.2023.

Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2022 auf 11,54 USD je Aktie.

