Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Das Papier von Tesla gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 4,6 Prozent auf 167,58 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Tesla-Aktie ging bis auf 167,44 EUR. Mit einem Wert von 174,84 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 43.927 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 357,53 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 53,13 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 161,12 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesla-Aktie mit einem Verlust von 4,01 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 447,73 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tesla am 19.10.2022 vor. Tesla hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,62 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 55,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21.454,00 USD umgesetzt, gegenüber 13.757,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Tesla wird am 25.01.2023 gerechnet.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,09 USD je Tesla-Aktie belaufen.

