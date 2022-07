Tesla Aktie News: Tesla am Nachmittag fester

Aktien in diesem Artikel Tesla 748,60 EUR

4,17% Charts

News

Analysen

Das Papier von Tesla legte um 08.07.2022 16:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 726,80 EUR. Der Kurs der Tesla-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 728,90 EUR zu. Bei 711,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 26.294 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 04.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1.080,00 EUR. Mit einem Zuwachs von 32,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 09.07.2021 Kursverluste bis auf 523,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 38,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 846,67 USD für die Tesla-Aktie aus.

Am 20.04.2022 hat Tesla die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,93 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tesla im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 80,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18.756,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 10.389,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 20.07.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Tesla rechnen Experten am 24.07.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 11,52 USD je Tesla-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Experten sehen bei Tesla-Aktie Potenzial

Tesla-Aktie: Warum die Schließung des neuen deutschen Tesla-Werks eine gute Nachricht ist

Tesla-Aktie: Experte sieht attraktiven Einstiegszeitpunkt für Langzeitinvestoren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: Josh Edelson/AFP/Getty Images