Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla fällt am Nachmittag tief

Die Tesla-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 5,2 Prozent im Minus bei 189,66 EUR. Die Abwärtsbewegung der Tesla-Aktie ging bis auf 187,20 EUR. Bei 197,38 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 93.213 Tesla-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.01.2022 bei 357,53 EUR. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 46,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 187,20 EUR fiel das Papier am 08.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 1,31 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 442,08 USD.

Tesla veröffentlichte am 19.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 21.454,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.757,00 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Tesla am 25.01.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 6,76 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

Redaktion finanzen.net

