Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tritt am Donnerstagnachmittag auf der Stelle

Aktien in diesem Artikel Tesla 164,94 EUR

-0,08% Charts

News

Analysen

Bei der Tesla-Aktie ließ sich um 04:22 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 165,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Tesla-Aktie sogar auf 167,12 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tesla-Aktie bisher bei 160,68 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 164,94 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 101.724 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 04.01.2022 markierte das Papier bei 357,53 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 53,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.12.2022 (160,68 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 447,73 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 19.10.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,05 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tesla ein EPS von 0,62 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 55,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13.757,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 21.454,00 USD ausgewiesen.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 25.01.2023 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 4,08 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: Wall Street-Analysten so bullish wie seit Jahren nicht mehr

Tesla-Aktie tief im Minus: Tesla macht sich auf Suche nach Grundwasservorräten um Grünheide

Stellantis-Aktie kaum verändert: Stellantis-Europachef fordert niedrige Kosten für E-Autos