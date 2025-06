Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Montagnachmittag mit Verlusten

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 292,30 USD.

Die Tesla-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 292,30 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Tesla-Aktie bis auf 281,85 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 285,73 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 6.349.302 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 19.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 488,50 USD an. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 40,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.06.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 167,42 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesla-Aktie derzeit noch 42,72 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Tesla-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 246,50 USD an.

Am 22.04.2025 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 USD gegenüber 0,37 USD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Tesla 19,34 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 21,30 Mrd. USD umgesetzt worden.

Am 29.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,96 USD je Tesla-Aktie belaufen.

