Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Die Tesla-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,9 Prozent auf 295,82 USD. Kurzfristig markierte die Tesla-Aktie bei 302,55 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 298,94 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.298.931 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 488,50 USD. Dieser Kurs wurde am 19.12.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesla-Aktie derzeit noch 65,13 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.06.2024 bei 167,42 USD. Abschläge von 43,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Tesla-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 246,50 USD für die Tesla-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 22.04.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,13 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,37 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Tesla im vergangenen Quartal 19,34 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tesla 21,30 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Tesla am 29.07.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 1,96 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

