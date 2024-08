Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Kurs der Tesla

Die Aktie von Tesla gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Tesla legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 199,82 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 199,82 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Tesla-Aktie bei 199,88 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 196,86 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.672.287 Tesla-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 278,97 USD. Dieser Kurs wurde am 16.09.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 39,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 23.04.2024 Kursverluste bis auf 138,82 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,53 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 176,50 USD für die Tesla-Aktie.

Am 23.07.2024 legte Tesla die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,85 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Tesla im vergangenen Quartal 25,50 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tesla 24,93 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 16.10.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,24 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

