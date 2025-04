Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag mit Verlusten

Aktie im Fokus

Die Aktie von Tesla gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tesla-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 5,0 Prozent bei 258,65 USD.

Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 5,0 Prozent im Minus bei 258,65 USD. Der Kurs der Tesla-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 256,61 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 259,90 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 5.528.763 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 19.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 488,50 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 88,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 138,82 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,33 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Tesla-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 239,29 USD aus.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 29.01.2025. Das EPS wurde auf 0,72 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tesla im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 25,71 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 25,17 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Tesla wird am 22.04.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Tesla-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 28.04.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesla im Jahr 2025 2,68 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

