Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Mittag fester

Die Tesla-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 849,30 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tesla-Aktie bisher bei 859,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 832,50 EUR. Bisher wurden heute 30.450 Tesla-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.11.2021 auf bis zu 1.080,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 21,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 562,90 EUR fiel das Papier am 18.08.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 845,42 USD je Tesla-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 20.07.2022 vor. Tesla hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,45 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.934,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 41,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.958,00 USD in den Büchern standen.

Die Tesla-Bilanz für Q3 2022 wird am 19.10.2022 erwartet.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 12,26 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Neue Steuergutschrift für EV in den USA: Tesla und GM als Profiteure?

Chinas Automarkt weiterhin mit Erholung: Mehr E-Auto-Verkäufe erwartet

Tesla drosselt E-Autofahrer die Reichweite und verlangt 4.500 US-Dollar, um sie wieder freizuschalten

Bildquellen: Pe3k / Shutterstock.com