Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Vormittag mit stabiler Tendenz

Die Tesla-Aktie zeigte sich um 09:22 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 835,70 EUR. Bei 835,90 EUR erreichte die Tesla-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die größten Abgaben verzeichnete die Tesla-Aktie bis auf 832,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 832,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.602 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 04.11.2021 markierte das Papier bei 1.080,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesla-Aktie derzeit noch 22,62 Prozent Luft nach oben. Am 18.08.2021 gab der Anteilsschein bis auf 562,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,46 Prozent.

Analysten bewerten die Tesla-Aktie im Durchschnitt mit 845,42 USD.

Am 20.07.2022 äußerte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,27 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 1,45 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 41,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.934,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.958,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Tesla am 19.10.2022 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 12,26 USD je Aktie belaufen.

Neue Steuergutschrift für EV in den USA: Tesla und GM als Profiteure?

NASDAQ, Dow Jones & Co - Microsoft-Aktie, Netflix-Aktie, Apple-Aktie & Co im Fokus: Das sind die Bilanzen der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Chinas Automarkt weiterhin mit Erholung: Mehr E-Auto-Verkäufe erwartet

