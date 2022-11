Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag tiefer

Aktien in diesem Artikel Tesla 183,60 EUR

Die Tesla-Aktie musste um 04:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 183,44 EUR. Die Tesla-Aktie sank bis auf 174,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 178,14 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 169.982 Tesla-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 357,53 EUR erreichte der Titel am 04.01.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 48,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 174,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 5,18 Prozent würde die Tesla-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 447,73 USD.

Am 19.10.2022 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,05 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 21.454,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 13.757,00 USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 25.01.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 4,10 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

