Tesla Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Tesla

Aktien in diesem Artikel Tesla 705,20 EUR

-4,96% Charts

News

Analysen

Um 11.07.2022 16:22:00 Uhr rutschte die Tesla-Aktie in der XETRA-Sitzung um 4,3 Prozent auf 715,20 EUR ab. Das Tagestief markierte die Tesla-Aktie bei 713,90 EUR. Bei 739,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 30.563 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 04.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1.080,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 33,78 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.07.2021 (527,00 EUR). Abschläge von 35,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Tesla-Aktie im Durchschnitt mit 846,67 USD.

Am 20.04.2022 lud Tesla zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. In Sachen EPS wurden 3,22 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 0,93 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 80,54 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 18.756,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 10.389,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Tesla am 20.07.2022 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 24.07.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesla im Jahr 2022 11,52 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Erneute Softwareprobleme bei S&P 500 notiertem Aktienunternehmen: Tesla muss weltweit wohl 60.000 Autos zurückrufen

Tesla-Aktie im Plus: Produktionsbänder in Grünheide bleiben zwei Wochen stehen

Experten sehen bei Tesla-Aktie Potenzial

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: ROBYN BECK/AFP/Getty Images