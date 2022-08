Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Aktien in diesem Artikel Tesla 842,00 EUR

Das Papier von Tesla legte um 04:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 849,30 EUR. Bei 864,20 EUR markierte die Tesla-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 861,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 27.599 Tesla-Aktien.

Am 04.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1.080,00 EUR. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 21,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.08.2021 (562,90 EUR). Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 50,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 845,42 USD für die Tesla-Aktie.

Am 20.07.2022 hat Tesla die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Tesla hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,45 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Tesla mit einem Umsatz von insgesamt 16.934,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.958,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 41,61 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 19.10.2022 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesla im Jahr 2022 12,26 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

