Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla gewinnt am Mittag

Um 12:22 Uhr sprang die Tesla-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 222,75 EUR zu. In der Spitze legte die Tesla-Aktie bis auf 223,90 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 223,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 11.350 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 04.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 360,00 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 38,13 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 193,20 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 600,92 USD.

Am 20.07.2022 legte Tesla die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,76 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tesla im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 41,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16.934,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 11.958,00 USD in den Büchern gestanden.

Tesla dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 19.10.2022 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Tesla rechnen Experten am 18.10.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 4,08 USD je Aktie belaufen.

