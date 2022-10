Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Tesla 222,95 EUR

Das Papier von Tesla legte um 09:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 223,50 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tesla-Aktie bisher bei 223,55 EUR. Bei 223,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 364 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 04.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 360,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie. Am 25.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 193,20 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,68 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Tesla-Aktie wird bei 600,92 USD angegeben.

Tesla ließ sich am 20.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,76 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,48 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.934,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 41,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tesla einen Umsatz von 11.958,00 USD eingefahren.

Voraussichtlich am 19.10.2022 dürfte Tesla Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 18.10.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 4,08 USD je Tesla-Aktie.

Redaktion finanzen.net

