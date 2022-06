Tesla Aktie News: Tesla gibt am Dienstagnachmittag ab

Aktien in diesem Artikel Tesla 631,50 EUR

Die Tesla-Aktie notierte im XETRA-Handel um 14.06.2022 16:22:00 Uhr mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 624,50 EUR. Die Tesla-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 608,00 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 638,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 31.708 Tesla-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1.080,00 EUR erreichte der Titel am 04.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 42,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 17.06.2021 gab der Anteilsschein bis auf 489,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesla-Aktie mit einem Verlust von 27,50 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 868,33 USD je Tesla-Aktie an.

Am 20.04.2022 äußerte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,22 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,93 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 18.756,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.389,00 USD umgesetzt.

Am 25.07.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 16,28 USD je Tesla-Aktie.

