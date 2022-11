Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag mit Kursplus

Aktien in diesem Artikel Tesla 191,26 EUR

5,38% Charts

News

Analysen

Die Tesla-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 4,2 Prozent im Plus bei 191,92 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Tesla-Aktie bei 192,72 EUR. Bei 186,36 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 53.846 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 357,53 EUR erreichte der Titel am 04.01.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 46,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 174,40 EUR fiel das Papier am 10.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesla-Aktie 10,05 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 447,73 USD.

Am 19.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,05 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,62 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21.454,00 USD – ein Plus von 55,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tesla 13.757,00 USD erwirtschaftet hatte.

Tesla dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 25.01.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 4,10 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

US-Produktsicherheitsbehörde: Teslas Spielzeug-Cyberquad wird zurückgerufen

Vorbereitungen angelaufen: Tesla will Grünheider Gigafactory vergrößern

Twitter-Aktie: Musk legt sich nach Chaos um Fake-Accounts mit US-Senator an