Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla legt am Vormittag zu

Aktien in diesem Artikel Tesla 186,18 EUR

2,58% Charts

News

Analysen

Die Tesla-Aktie konnte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 186,14 EUR. Kurzfristig markierte die Tesla-Aktie bei 186,36 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 186,36 EUR. Bisher wurden via XETRA 770 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (357,53 EUR) erklomm das Papier am 04.01.2022. Gewinne von 47,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.11.2022 bei 174,40 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesla-Aktie mit einem Verlust von 6,73 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 447,73 USD an.

Tesla ließ sich am 19.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,62 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 55,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21.454,00 USD umgesetzt, gegenüber 13.757,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 25.01.2023 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 4,10 USD je Tesla-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

US-Produktsicherheitsbehörde: Teslas Spielzeug-Cyberquad wird zurückgerufen

Vorbereitungen angelaufen: Tesla will Grünheider Gigafactory vergrößern

Twitter-Aktie: Musk legt sich nach Chaos um Fake-Accounts mit US-Senator an

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: Nadezda Murmakova / Shutterstock.com