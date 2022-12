Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla gewinnt am Vormittag an Boden

Aktien in diesem Artikel Tesla 148,08 EUR

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von Tesla zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 148,88 EUR. Die Tesla-Aktie zog in der Spitze bis auf 148,88 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 148,86 EUR. Zuletzt wechselten 1.488 Tesla-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.01.2022 bei 357,53 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 58,36 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 15.12.2022 Kursverluste bis auf 142,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 432,27 USD aus.

Am 19.10.2022 hat Tesla die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,05 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,62 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Tesla mit einem Umsatz von insgesamt 21.454,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.757,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 55,95 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 25.01.2023 dürfte Tesla Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 4,08 USD fest.

