Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla schiebt sich am Nachmittag vor

17.04.25 16:08 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 243,61 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Tesla zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 243,61 USD. Zwischenzeitlich stieg die Tesla-Aktie sogar auf 244,34 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 243,52 USD. Der Tagesumsatz der Tesla-Aktie belief sich zuletzt auf 2.623.991 Aktien. Am 19.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 488,50 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 50,13 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.04.2024 bei 138,82 USD. Abschläge von 43,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Tesla-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 239,29 USD. Tesla ließ sich am 29.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,72 USD gegenüber 2,49 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 25,71 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 25,17 Mrd. USD umgesetzt. Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.04.2025 veröffentlicht. Am 28.04.2026 wird Tesla schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,61 USD je Aktie in den Tesla-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie Aktien von NVIDIA, Apple & Co.: Fondsmanager weiter zuversichtlich für Tech-Werte Tesla-Aktie im Fokus: Absatz schwächelt in Europa - doch das Vereinigte Königreich trotzt dem Trend Tesla-Aktie tiefrot: Produktion von Cybercab und Semi wohl wegen China-Zöllen gestoppt

