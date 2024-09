Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Tesla. Das Papier von Tesla legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 230,22 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Tesla-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 230,22 USD. Die Tesla-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 231,70 USD. Bei 230,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.500.884 Stück gehandelt.

Am 21.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 273,93 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 15,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 138,82 USD. Dieser Wert wurde am 23.04.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 65,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Tesla-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 196,38 USD aus.

Tesla ließ sich am 23.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 25,50 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 24,93 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 16.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,23 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Tesla bringt V4-Supercharger nach Kanada und öffnet Netz für alle Elektrofahrzeuge

US-Wahl 2024: Welche Aktien jeweils bei einem Sieg der Demokraten oder Republikaner profitieren dürften

Oracle-Aktie im Höhenflug: Larry Ellison wirft Jeff Bezos auf den dritten Platz der reichsten Menschen zurück