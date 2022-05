Tesla Aktie News: Tesla tendiert am Vormittag schwächer

Aktien in diesem Artikel Tesla 662,20 EUR

Das Papier von Tesla befand sich um 19.05.2022 09:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,7 Prozent auf 673,40 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Tesla-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 672,00 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 673,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 668 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 04.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1.080,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 37,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 446,05 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 868,18 USD.

Tesla gewährte am 20.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,93 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18.756,00 USD – ein Plus von 80,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tesla 10.389,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 27.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Tesla veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 16,14 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

