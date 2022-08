Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Vormittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Tesla 888,60 EUR

Die Tesla-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 896,10 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Tesla-Aktie bei 894,80 EUR. Bei 895,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 607 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 04.11.2021 markierte das Papier bei 1.080,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 17,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.08.2021 bei 574,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 56,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 845,42 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 20.07.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,27 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,45 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 41,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11.958,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16.934,00 USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 19.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 12,29 USD je Aktie aus.

