Tesla Aktie News: Tesla legt am Montagnachmittag zu

Die Tesla-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 20.06.2022 16:22:00 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 623,60 EUR. In der Spitze legte die Tesla-Aktie bis auf 632,70 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 621,40 EUR. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 25.584 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.11.2021 bei 1.080,00 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 42,26 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.06.2021 (510,90 EUR). Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 22,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 868,33 USD je Tesla-Aktie aus.

Am 20.04.2022 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 3,22 USD gegenüber 0,93 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18.756,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 80,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.389,00 USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Tesla am 25.07.2022 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 16,35 USD im Jahr 2023 aus.

Tesla-Aktie: Tesla soll Mitarbeiter über Social Media überwacht haben

Trotz kurzfristiger Turbulenzen: Mizuho-Analyst sieht in der Tesla-Aktie großes Aufwärtspotenzial

SpaceX entlässt offenbar Mitarbeiter nach Kritik an Konzernchef Elon Musk

