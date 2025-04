Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag massiv unter Druck

Tesla im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tesla. Der Tesla-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 6,1 Prozent auf 226,54 USD.

Das Papier von Tesla gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 6,1 Prozent auf 226,54 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Tesla-Aktie bis auf 226,50 USD. Bei 230,12 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 3.521.173 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 19.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 488,50 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 115,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.04.2024 bei 138,82 USD. Mit einem Kursverlust von 38,72 Prozent würde die Tesla-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Tesla-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 239,29 USD an.

Am 29.01.2025 hat Tesla die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,72 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,49 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 25,71 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25,17 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Tesla wird am 22.04.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 28.04.2026.

Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,61 USD je Aktie.

