Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla zieht am Vormittag an

Das Papier von Tesla konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 173,70 EUR. Die Tesla-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 174,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 173,48 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.043 Tesla-Aktien umgesetzt.

Bei 357,53 EUR markierte der Titel am 04.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 51,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 170,50 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,88 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 447,73 USD aus.

Tesla ließ sich am 19.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,05 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,62 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 55,95 Prozent auf 21.454,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13.757,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 25.01.2023 dürfte Tesla Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 4,10 USD je Tesla-Aktie.

