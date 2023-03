Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag nahezu unbewegt

Aktien in diesem Artikel Tesla 181,70 EUR

Die Tesla-Aktie zeigte sich um 16:07 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 197,71 USD an der Tafel. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tesla-Aktie bei 200,66 USD. Im Tief verlor die Tesla-Aktie bis auf 195,58 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 199,50 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 49.970.694 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.04.2022 markierte das Papier bei 384,29 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 48,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 07.01.2023 auf bis zu 101,82 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 94,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 389,36 USD.

Tesla ließ sich am 25.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,05 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tesla noch ein Gewinn pro Aktie von 0,85 USD in den Büchern gestanden.

Am 24.04.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Tesla veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,96 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

